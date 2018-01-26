Сирийские курды заявили о гибели 300 турецких военных в Африне

Москва, 26 января. Альянс сил вооруженной оппозиции «Сирийские демократические силы» (SDF), включающий в себя курдские отряды, заявил о гибели 300 турецких военных во время боестолкновений в сирийском городе Африн.

Сами SDF, по их же словам, потеряли 43 бойца. При этом жертвами стычек стали и гражданские лица. Согласно информации «Сирийских демократических сил», во время боев погибли 59 мирных жителей, 134 получили ранения.

«У нас 43 жертвы среди наших бойцов, в том числе восемь женщин из YPJ (женских сил самообороны). Турецкая агрессия привела к гибели 308 членов различных наступающих войск, среди них четыре офицера и генерала», — говорится в заявлении.

Напомним, что 20 января Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» в сирийском Африне против курдов. Операции предшествовали заявления США о намерении создать на границе Сирии и Турции силы безопасности. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал действия США провокацией.