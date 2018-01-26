THAAD и Patriot — неэффективные системы: эксперт рассказал об уязвимости американской ПРО

Наземная компонента противоракетной обороны США не способна отбить массированный ядерный удар со стороны Российской Федерации, Китая, КНДР или Ирана. Такое мнение высказала конгрессмен США Элис Стефаник.

THAAD и Patriot — это неэффективные системы ПРО с ограничениями по маневрированию, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«США сталкиваются с растущей угрозой не только со стороны Северной Кореи и Ирана, но и России и Китая. Стремясь к расширению своего геополитического влияния, они бросают нам вызов по всем фронтам и подрывают интересы нашей национальной безопасности», — подчеркнула конгрессмен.

По словам американского политика, из 18 испытаний системы противоракетной обороны успешными были признаны только 10. При этом ни один тест не проводился в условиях максимально приближенных к реальной боевой атаке.

Современные баллистические цели и перспективные ракеты России и Китая станут «архисложной задачей» для ПРО США, считает военный эксперт. Шансы THAAD и Patriot перехватить их весьма малы — американская ПРО к такому просто не готова.

«Все испытания США проводились по баллистическим, не маневрирующим целям. Более того, параметры этих целей — подлетное время, координаты и скорость — были заранее известны. Именно по этой причине испытания признавались более-менее успешными. Но проблема в том, что современные баллистические цели и перспективные ракеты с ядерными боеголовками и у нас, и у Китая будут маневрирующими. Плюс они будут выпускать ложные цели. Так что это архисложная задача, к решению которой ПРО США не готова», — поясняет ситуацию эксперт.

Стоит также отметить, что вся американская система противоракетной обороны строится на работе ЗРК Patriot, который должен сбивать опасные цели прямым попаданием кинетически управляемым снарядом.

«THAAD и Patriot — это неэффективные системы ПРО с ограничением по маневрированию. Если на баллистической траектории они еще что-то могут, то во время массированного удара, когда каждая из ракет выбрасывает около 10 разделяемых головных частей и ложные цели, то ни THAAD, ни Patriot не смогут перехватить все цели», — указывает военный аналитик на уязвимость американской ПРО.

Кроме того, Стефаник подчеркнула, что для уничтожения одной вражеской цели используются четыре перехватчика, что негативно влияет на способность защитной системы отслеживать последующие атаки.

«Но нужно понимать, что любая массированная атака — это сложная задача. Американцы ее пытались решать тем, что выдвигали дивизионы ПРО в морском исполнении близко к границам тех стран, которые будут осуществлять запуски. Но там тоже задачка не из простых, потому что нужно знать время и точный район запуска, чтобы система ПРО на начальном участке могла поразить ракету. Но если ракета ушла в космос, ее уже не сбить», — заключил Алексей Леонков.

Напомним, MIM-104 Patriot — американский противоракетный комплекс, который создавался с 1963 года в качестве универсального средства противоракетной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах.

THAAD — подвижный противоракетный комплекс наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности.