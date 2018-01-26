Мы для них просто рабы: экс-депутат Рады зачитал письма украинцев из Европы

Киев, 26 января. Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко опубликовал на своей странице в Facebook письма украинцев, которые отправились в долгожданную Европу. Ожидания и реальность граждан Украины не совпали.

Журавко отметил, что украинцы слепо поверили обещаниям президента страны Петра Порошенко и бывшего премьера Арсения Яценюка, что после госпереворота их ждет хорошая и счастливая жизнь «в европейской семье».

«А те кому удалось по так званому «безвизу» попасть в Европу недоумевают — почему в той самой европейской семье им не особо рады», — констатирует бывший депутат.

Он отметил, что украинцев к себе принимают только некоторые страны ЕС, да и то — только в качестве дешевой рабочей силы. Украинцы, уехавшие на заработки, чтобы прокормить семью в «развалившейся Украине», сравнивают себя с рабами.

«Мы для них просто рабы, дешевая рабочая сила. Хотя так, как приходится тут вкалывать, даже рабы на галерах, наверное, не впахивали. Это просто ад», — цитирует он письмо Марии Тарнавской, уроженки Тернопольской области.

«Надурили, словом, — рассказывает о своем опыте работы в Европе некий Юрий. — Да еще там условия для женщин просто жесть, начальство их ни во что не ставит, относятся, как к скоту».

Из писем можно сделать вывод, что большинство украинцев жалуются на плохое отношение, ужасные условия для жизни и регулярные штрафы на работе за каждую мелочь.