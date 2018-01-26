Опрос зафиксировал рост доверия россиян Путину

Москва, 26 января. Опрос «ФОМнибус» показал, что за последний месяц четверть россиян (27%) стала больше доверять президенту РФ и кандидату на выборах 2018 года Владимиру Владимировичу Путину.

Как стало известно, всего о доверии президенту заявили 79% граждан РФ. Так, за Путина проголосовали бы 67%, если бы выборы главы государства состоялись в следующее воскресенье.

Напомним, ранее общественное движение Putin Team объявило конкурс на лучший слоган для команды в поддержку президента России Владимира Путина на выборах-2018.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин примет участие в выборах в качестве самовыдвиженца. Кандидат в президенты собрал в свою поддержку более 1,6 миллионов голосов.

Владимир Путин. Биография.