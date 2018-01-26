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Глава ОКР объяснил, почему на Олимпиаде впервые не будет «Русского дома»
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    Глава ОКР объяснил, почему на Олимпиаде впервые не будет «Русского дома»

    15:50  26 Января 2018  /обновлено: 15:50  26 Января 2018
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    Глава ОКР объяснил, почему на Олимпиаде впервые не будет «Русского дома»

    Москва, 26 января. Президент Олимпийского комитета России (ОКР), вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что российская сторона имеет ограничение на альтернативные церемонии награждения в период Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане.

    Он отметил, что в связи с этим Москва была вынуждена отвергнуть идею организовать «Русский дом» в Пхенчхане.

    «ОКР не будет делать «Русский дом» на Олимпиаде. Дело в том, что у нас существует ограничение на альтернативные церемонии награждения, этого нам нельзя делать», — подтвердил Жуков. 

    По его словам, ОКР не видит большого смысла организовывать дом болельщиков, поскольку в нем традиционно проходили церемонии чувствования спортсменов, которые победили на Играх, передает РИА Новости.

    В декабре 2017 года МОК постановил дисквалифицировать ОКР, а также объявил, что российские спортсмены должны выступить в Пхенчане под нейтральным флагом. Президент России Владимир Путин, комментируя это решение, подчеркнул, что Россия будет отстаивать права своих атлетов.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #олимпийские игры #олимпиада-2018
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