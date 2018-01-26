Ученые выяснили, кто мотивирует девушек на получение образования

Вашингтон, 26 января. Американские исследователи пришли к выводу, что на получение образования студенток мотивируют успешные женщины, которые преуспели в той или иной области. Соответствующий опрос провели в Southern Methodist University в Далласе.

Экономист Даллаского университета Данила Серра заявил, что лучшие студентки преуспели в экономических дисциплинах после встречи с успешными женщинами.

«Это было одним из факторов, которые повлияли на энтузиазм студенток к экономике», — сказал автор исследования.

Женщины-наставники смогли не только заинтересовать девушек в учебе, но и повлиять на их успеваемость. Серра отмечает, что успехи юношей от общения с успешными представительницами слабого пола не изменилась, пишет Planet today.