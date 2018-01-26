Посол РФ в Ливане: Конгресс в Сочи поможет создать условия для разрешения конфликта в Сирии

Бейрут, 26 января. Конгресс национального диалога Сирии в Сочи поможет создать условия и найти пути для разрешения конфликта САР самими сирийцами, считает посол РФ в Ливане Александр Засыпкин.

По словам дипломата, в СМИ появляется немало прогнозов по поводу сочинского конгресса, однако, как считает Засыпкин, основное содержание и ключевая задача мероприятия уже известны.

«Оно может помочь в продвижении в сторону сирийского урегулирования в Сирии, основываясь на резолюции СБ ООН 2254», — приводит слова посла РИА Новости.

Основной целью конгресса нацдиалога Засыпкин назвал активизацию переговоров в Женеве, подчеркнув, что мероприятие в Сочи нельзя рассматривать как замену женевскому процессу.

Напомним, конгресс национального диалога Сирии пройдет в Сочи 30 января по инициативе президента РФ Владимира Путина. К участию в конгрессе приглашены около 1600 представителей сирийского общества. В качестве наблюдателей в Сочи будут присутствовать представители ООН, региональные и международные партнеры.