Песков рассказал о взаимных стремлениях Путина и Трампа

Москва, 26 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что заявление главы США Дональда Трампа о том, что он надеется на построение конструктивного диалога с РФ, полностью совпадает с позицией, высказанной Владимиром Путиным.

«Это полностью корреспондируется с той позицией, которую неоднократно обозначал президент России Владимир Путин», — заявил пресс-секретарь.

Таким образом Песков ответил на просьбу журналиста прокомментировать заявление Трампа, которое прозвучало на 48-м Всемирном экономическом форуме в Давосе. В частности, американский лидер, прибывший в Конгресс-центр в Давосе, заявил, что настроен на построение диалога с российской стороной, напоминает «Свободная пресса».

Ранее Песков заявил, что выборы не дают послаблений в законодательстве в части организации митингов. Выборы не дают послаблений в законодательстве в части организации митингов.