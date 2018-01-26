Путин присудил президенту нотариата РФ звание «Заслуженный юрист России»
Москва, 26 января. Президент РФ Владимир Путин присудил звание «Заслуженный юрист России» президенту Федеральной нотариальной палаты Константину Корсику.
Соответствующий указ глава государства подписал в среду. В тексте документа отмечается большой вклад Корсика в развитие профессии и модернизацию нотариата: сегодня ведомство является современным и эффективным институтом защиты прав граждан.
Константин Корсик работает в Федеральной нотариальной палате более 20 лет, руководит ею с 2014 года. Кроме того, Корсик является президентом Московской городской нотариальной палаты, вице-президентом Российской академии адвокатуры и нотариата и членом Президиума общественной организации «Ассоциация юристов России».
Ранее на встрече с представителями отечественных СМИ президент РФ Владимир Путин сообщил, что считает возможным учредить звание «Заслуженный журналист Российской Федерации».