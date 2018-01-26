Минобороны РФ отреагировало на заявление Лондона об «агрессивных» планах Москвы

Москва, 26 января. Минобороны России прокомментировало заявление британского министра Гэвина Уильямсона о российской угрозе, заявив, что он, похоже, утратил понимание границ разумного.

«Гэвин Уильямсон в своей пламенной борьбе за денежные знаки военного бюджета, похоже, утратил понимание границ разумного», — заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Он также отметил, что заявление министра о том, что Россия изучает британские газопроводы, достойно отражения в очередном выпуске «Монти Пайтона». По его словам, данные о расположении британских электростанций так же «секретны», как фотографии Биг Бена.

Конашенков добавил, что если Уильямсон таким образом пытается привлечь к себе внимание, то он далеко не единственный в своем роде министр обороны, который хочет «заработать политические висты на окошмаривании британцев российской угрозой».

А если «такие глупости» ему докладывает Генштаб, то Уильямсону стоит задуматься о «переаттестации британских штабистов с упором на медкомиссию», заметил представитель МО РФ.

Ранее министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в интервью газете The Telegraph заявил, что РФ готова нанести удар по инфраструктуре его страны, что приведет «к тысячам и тысячам жертв».