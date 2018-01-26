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Политика
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Политика
Песков ответил на обвинения в нарушении санкций против КНДР
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    Песков ответил на обвинения в нарушении санкций против КНДР

    16:14  26 Января 2018  /обновлено: 16:14  26 Января 2018
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    Песков ответил на обвинения в нарушении санкций против КНДР

    Москва, 26 января. Россия не слышала никаких обвинений о покупке угля  из Северной Кореи, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слухи о том, что Москва якобы покупает уголь из КНДР, а затем поставляет его в Японию и Южную Корею.

    «Не слушайте неназванные источники в разведкругах. Нет, мы не собираемся проверять. Мы не слышим никаких официальных заявлений на этот счет. Россия — ответственный член международного сообщества, который выполняет международные правила», —  отметил официальный представитель Кремля.

    Напомним, что в конце 2017 года Совбез ООН принял резолюцию, которая запрещает торговать с Северной Кореей. Это стало ответом на ракетные запуски, которые страна осуществляла весь прошлый год. Президент РФ Владимир Путин в сентябре заявил, что ужесточение санкций вряд ли окажет должный эффект на Пхеньян. По его словам, в КНДР будут есть траву, но не откажутся от ядерной программы.

    Владимир Путин. Биография

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    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #кндр #песков #уголь
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