Песков ответил на обвинения в нарушении санкций против КНДР

Москва, 26 января. Россия не слышала никаких обвинений о покупке угля из Северной Кореи, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слухи о том, что Москва якобы покупает уголь из КНДР, а затем поставляет его в Японию и Южную Корею.

«Не слушайте неназванные источники в разведкругах. Нет, мы не собираемся проверять. Мы не слышим никаких официальных заявлений на этот счет. Россия — ответственный член международного сообщества, который выполняет международные правила», — отметил официальный представитель Кремля.

Напомним, что в конце 2017 года Совбез ООН принял резолюцию, которая запрещает торговать с Северной Кореей. Это стало ответом на ракетные запуски, которые страна осуществляла весь прошлый год. Президент РФ Владимир Путин в сентябре заявил, что ужесточение санкций вряд ли окажет должный эффект на Пхеньян. По его словам, в КНДР будут есть траву, но не откажутся от ядерной программы.

Владимир Путин. Биография