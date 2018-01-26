Эксперт о готовности «Зенита» к Лиге Европы: Команда выходит на товарищеские матчи с большим настроем

Санкт-Петербург, 26 января. Бывший полузащитник и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов в разговоре с Федеральным агентством новостей прокомментировал результаты товарищеских матчей петербургского клуба.

«Выводы делать еще рано. Приятно, что команда выходит на товарищеские игры с большим настроем, самоотдачей. Складывается впечатление, что футболисты выполняют задумки главного тренера. Это относится и к резервному составу, и к стартовому. Пищи для размышления много: как положительной, так и отрицательной», — отметил Стрепетов.

Несмотря на то, что до первых официальных матчей остается меньше трех недель, эксперт подчеркнул, что физическая готовность команды будет на высоком уровне.

«У Манчини большой опыт, у него сильный тренерский штаб. Думаю, дней через 10 «Зенит» начнет проводить матчи тем составом, который планируется на игры с «Селтиком». Пока что играют все, каждый должен войти в игровой ритм. Но есть впечатление, что многие игроки готовы провести на поле не 45, а все 90 минут,» — заявил Стрепетов.

В то же время бывший футболист «Зенита» обратил внимание на определенные проблемы, которые у команды есть в центре поля.

«Во вчерашней игре было видно, что мы играем с большой группой атаки, состоящей из 5 игроков, и ярковыраженной группой обороняющихся. Можно похвалить того же Ерохина за большой объем работы и голевую передачу. Но при этом разрыв между линиями атаки и обороны был, а взаимодействия, на мой взгляд, этим линиям не хватило», — подчеркнул Стрепетов.

По словам эксперта, не самую впечатляющую игру в середине поля компенсировало хорошее движение нападающих «Зенита».

«Очень хорошее впечатление произвели Заболотный и Панюков. Видно, как оба нацелены на ворота, много работают, перемещаются по полю. Вообще, работа игроков атаки радует – вся обойма замечательно выглядит. Что касается Шатова и Дзюбы, то мне кажется, в руководстве клуба нет единого мнения о будущем игроков. Наверняка есть и те, кто не хотят отпускать и Шатова, и Дзюбу. Один из вариантов – они будут настаивать на том, чтобы эти игроки были возвращены в основной состав. Осталось 10 туров, перед командой серьезная задача – они могут принести пользу. Хотелось бы отдельно сказать, что определенные проблемы в обороне видны. В преддверии матча с «Селтиком» это вызывает опасения, потому что в атаке тот же Дзюба хорошо играет головой и опасен при розыгрыше стандартов», — подытожил Стрепетов.

Напомним, чемпионат России по футболу для «Зенита» возобновится 3 марта, когда команда Манчини сыграет дома с «Амкаром». Поединок Лиги Европы между Зенитом и «Селтиком» пройдет 15 февраля.