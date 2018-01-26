Соловьев объяснил, почему Гордон снялась с президентской гонки

Москва, 26 января. Телеведущий Владимир Соловьев с иронией прокомментировал решение Екатерины Гордон отказаться от участия в выборах президента РФ в марте 2018 года.

«Гордон снялась с президентской гонки. Видимо, так и не смогла определиться, под какой фамилией участвовать: Гордон-Подлипчук-Прокофьева…» — написал Соловьев в своем микроблоге Twitter.

Гордон снялась с президентской гонки. Видимо так и не смогла определиться под какой фамилией участвовать: Гордон-Подлипчук-Прокофьева… — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) January 26, 2018

В ответ подписчики Соловьева предположили, что журналистка "просто успела набить деньги на предвыборной кампании", "а это и была истинная цель".

Думаю деньги на предвыборную набить успела. А это и была истинная цель. — -Серёга-???????? (@S_oVE_stI95_NEt) January 26, 2018

«На сердце глухая боль и тоска», — иронично заметил Армен Гаспарян.

Тяжелейшая потеря. На сердце глухая тоска и боль :) — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) January 26, 2018

Как сообщал ранее Ридус, в начале январе журналистка действительно сообщала о намерении сменить фамилию в знак уважения к своим соотечественникам.

«Однажды я от вашего имени добьюсь возможности работать во власти... в знак уважения к большинству людей моей Родины, я возьму фамилию своей семьи Прокофьева», - написала правозащитница в своем Instagram.

Отметим, что на решение Гордон отказаться от участия в выборах уже отреагировала и глава Центризбиркома Элла Памфилова,подчеркнув, что ЦИК РФ ждут объяснений от журналистки, назвавшей выборы президента РФ «фарсом и шоу».