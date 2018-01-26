Главу МИД Британии пригласили на конгресс нацдиалога Сирии в Сочи

Лондон, 26 января. Посол России в Лондоне Александр Яковенко направил министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону приглашение на конгресс нацдиалога Сирии в Сочи. Об этом посол написал в своем микроблоге Twitter.

«Направил письмо Борису Джонсону, в котором Великобритания приглашается принять участие в конгрессе сирийского национального диалога в Сочи. Необходимы коллективные конструктивные усилия для обеспечения истинного прогресса на межсирийских переговорах в Женеве», — написал Яковенко.

Минувшей осенью президент России Владимир Путин выступил с инициативой проведения конгресса национального диалога Сирии в Сочи. Президент подчеркнул, что в конгрессе должны принять участие представители всех этнических и конфессиональных групп Сирии, а также действующие власти и оппозиция.

Конгресс сирийского национального диалога состоится 30 января в Сочи. МИД РФ пригласил на конгресс порядка 1,6 тысячи представителей сирийского общества. Кроме того, в качестве наблюдателей приглашены представители ООН, а также ряда региональных и международных партнеров.