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Главу МИД Британии пригласили на конгресс нацдиалога Сирии в Сочи
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    Главу МИД Британии пригласили на конгресс нацдиалога Сирии в Сочи

    14:37  26 Января 2018  /обновлено: 14:37  26 Января 2018
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    Главу МИД Британии пригласили на конгресс нацдиалога Сирии в Сочи

    Лондон, 26 января. Посол России в Лондоне Александр Яковенко направил министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону приглашение на конгресс нацдиалога Сирии в Сочи. Об этом посол написал в своем микроблоге Twitter.

    «Направил письмо Борису Джонсону, в котором Великобритания приглашается принять участие в конгрессе сирийского национального диалога в Сочи. Необходимы коллективные конструктивные усилия для обеспечения истинного прогресса на межсирийских переговорах в Женеве», — написал Яковенко.

    Минувшей осенью президент России Владимир Путин выступил с инициативой проведения конгресса национального диалога Сирии в Сочи. Президент подчеркнул, что в конгрессе должны принять участие представители всех этнических и конфессиональных групп Сирии, а также действующие власти и оппозиция.

    Конгресс сирийского национального диалога состоится 30 января в Сочи. МИД РФ пригласил на конгресс порядка 1,6 тысячи представителей сирийского общества. Кроме того, в качестве наблюдателей приглашены представители ООН, а также ряда региональных и международных партнеров.

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    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сирия #сочи #конгресс нацдиалога
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