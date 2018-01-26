Посол США в России запросил встречи с Медведевым, Песковым и Бортниковым

Москва, 26 января. Посол США в РФ Джон Хантсман намерен встретиться с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым, пресс-секретарем президента РФ Дмитрия Песков и главой ФСБ Александром Бортниковым. Как сообщили в американской дипмиссии в Москве, соответствующие запросы уже направлены.

Так, в сообщении пресс-службы посольства США в Twitter сказано, что запрошены встречи с Дмитрием Медведевым, Валентиной Матвиенко, Вячеславом Володиным, Игорем Шуваловым, Антоном Вайно, Алексеем Громовым, Сергеем Кириенко, Дмитрием Песковым, Александром Бортниковым, Александром Новаком, Денисом Мантуровым, Валерием Герасимовым, Германом Грефом, а также Аркадием Дворковичем.

Напомним, несколько дней назад Хантсман рассказал об организации личной встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы Госдепа Рекса Тиллерсона.