Эксперт объяснил отказ Гордон участвовать в президентских выборах

Москва, 26 января. Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов прокомментировал решение журналистки Екатерины Гордон отказаться от участия в выборах президента России.

«Сейчас люди, которые выдвинулись на первом, так называемом карнавальном этапе кампании, постепенно снимают свои кандидатуры. Это естественно, поскольку ресурсов, технологических возможностей, общенациональной известности для ее ведения у таких кандидатов нет. А саму процедуру выдвижения они использовали как инструмент для собственной раскрутки», — заявил он в комментарии RT, отметив, что заявление Гордон об участии в выборах помогло усилить ее известность.

Орлов не исключил, что в будущем еще несколько кандидатов также откажутся от участия в выборах. В финальном этапе компании, по его словам, останутся шесть кандидатов: Владимир Путин, Владимир Жириновский, Павел Грудинин, Ксения Собчак, Григорий Явлинский, Борис Титов.

Ранее Екатерина Гордон заявила, что отказывается от дальнейшего участия в предвыборной гонке.

Напомним, что выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин участвует в них как самовыдвиженец.