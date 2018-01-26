Сирия: Минобороны РФ усилит защиту военных баз «Хмеймим» и «Тартус» после атаки беспилотников

Москва, 26 января. Министерство обороны России усилит защиту военных объектов РФ в Сирии. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов

По его словам, специалисты Минобороны РФ активно занимаются усовершенствованием разработок, которые себя успешно проявили в Сирии и дали достойный отпор беспилотникам террористов при атаке на российскую авиабазу «Хмеймим» и пункт обеспечения ВМФ РФ в Тартусе.

«У нас сегодня есть и перспективные разработки, которые против беспилоников могут эффективно работать… Надо учитывать, что не просто развитые страны, а даже террористы, пользуясь современными технологиями, могут создать летательные аппараты и применить их в любом месте. Это стало мировой бедой и с ней надо учиться бороться», — сказал Борисов.

Напомним, в ночь на 6 января российские военные в Сирии сорвали масштабную провокацию боевиков. Террористы попытались совершить атаку на российскую авиабазу «Хмеймим» и пункт обеспечения ВМФ РФ в Тартусе при помощи 13 беспилотников. Десять ударных БПЛА атаковали авиабазу «Хмеймим», еще три пункт ВМФ РФ в городе Тартус. Российские военные перехватили управление шестью беспилотниками, а остальные были уничтожены в воздухе.

В середине декабря президент РФ Владимир Путин в ходе своего визита на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии отдал приказ приступить к выводу основной части российских войск из САР. Глава государства также добавил, что в Сирии продолжат работу на постоянной основе два российских пункта базирования, которые «являются важным фактором защиты национальных интересов РФ».