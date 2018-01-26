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Сирия сорвала все маски с Запада: США нанесли новый удар по жителям провинции Дейр-эз-Зор
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    Сирия сорвала все маски с Запада: США нанесли новый удар по жителям провинции Дейр-эз-Зор

    14:24  26 Января 2018  /обновлено: 14:24  26 Января 2018
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    ВВС США

    «Исламское государство»1 (деятельность запрещено в РФ) было разгромлено на территории Сирии преимущественно усилиями российских ВКС и Сирийской арабской армии (САА). Между тем в некоторых районах страны по-прежнему отмечается активность остатков бандгрупп ИГ1. По заявлению Пентагона, цель присутствия вооруженных сил США в САР как раз и заключается в том, чтобы уничтожить последние «осколки» террористической организации и пресечь любые попытки боевиков восстановить группировку. Тем не менее их действия говорят совершенно другое: так, в результате очередной воздушной операции американских ВВС вновь погибли мирные жители.

    Об этом сообщило агентство SANA News, а позже подтвердил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. Трагедия произошла в городе Аш-Шафаа на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. В общей сложности в ходе бомбардировки погибли 15 гражданских лиц, в том числе семь женщин. При этом сведения не окончательны, поскольку количество раненых также велико, и многие из пострадавших местных жителей сейчас находятся в критическом состоянии.

    Последствия бомбардировок ВВС США

    Стоит отметить, что это далеко не первое подобное происшествие. В результате авиаударов Соединенных Штатов и их союзников по международной коалиции за все время сирийского конфликта погибли тысячи невинных граждан — прежде всего, в Ракке, а также других районах Дейр-эз-Зора. Неоднократно, кроме того, фиксировались случаи использования американскими силами запрещенных фосфорных боеприпасов против мирного населения. И все это притом, что войска США незаконно находятся и действуют на территории арабской республики.

    Если бы удары американских сил в Сирии регулярно приходились по объектам террористов, то их пребывание еще можно было бы как-то оправдать, но почему так часто жертвами западной коалиции становятся мирные сирийцы? Как отмечает заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН), заявления и действия сил Соединенных Штатов всегда расходились между собой. Это же касается их гуманитарных принципов и отношения к человеческой жизни.

    «К сожалению, мы наблюдаем достаточно парадоксальную ситуацию, при которой истинные цели и задачи, постулируемые американцами и их партнерами, искажаются, подменяются и на практике превращаются в нечто совершенно иное. Официально цель их незаконного присутствия в Сирии — это борьба с терроризмом, но вместо этого мы видим, как коалиция захватывает чужие территории, нарушает суверенитет другого государства, создает антиправительственные группы боевиков. А редкие действия Соединенных Штатов против террористов больше связаны с самопиаром, поскольку основная энергия уходит на совершенно иное. При этом побочным эффектом действий коалиции США являются большие человеческие жертвы», — заметил собеседник ФАН.

    Авиаудар США по Ракке

    По его словам, Сирия ясно показала, что заявляемые в СМИ и культуре западные гуманитарные ценности на самом деле не имеют серьезного веса для американских сил и их союзников. Это подтверждают разрушенные города и тысячи убитых в ходе массированных бомбардировок ВВС международной коалиции.

    «На Западе постулируется, что человеческая жизнь является высшим мерилом, эта идея постоянно пропагандируется в СМИ, литературе, кинематографе — мы можем, например, вспомнить фильм «Спасти рядового Райана». Но в то же время на практике мы видим абсолютно противоположную ситуацию: действия авиации и военных США, к сожалению, сопряжены с неразборчивостью в своих целях и большим количеством жертв среди мирных жителей. Так было при штурме и Ракки, и Мосула. Таким образом, реальность входит в противоречие с этим мифически созданным образом американских военнослужащих», — подчеркнул политолог.

    Мосул

    Соответственно, не борьба с ИГИЛ1 и не спасение жителей Ближнего Востока от террористической угрозы на самом деле ставится главной задачей контингента ВС США в САР. Безразличие сил коалиции к судьбе сирийского народа свидетельствует о том, что Вашингтон стремится к совершенно иной цели, уверен Владимир Шаповалов:

    «Человеческая жизнь, в том числе мирных граждан Сирии, то есть гуманитарный фактор — не является приоритетным для Соединенных Штатов. Их настоящей целью является воплощение в жизнь собственных имперских интересов».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Егор Баренцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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