Памфилова: Школьные референдумы не должны мешать проведению президентских выборов в России

Москва, 26 января. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что школьные референдумы, организованные в день выборов президента России, не должны мешать основному голосованию.

Она также предложила создать пакет требований для проведения разных мероприятий в день выборов, 18 марта 2018 года.

«Я прошу вас сформировать тот пакет необходимых требований, исходя из закона, чтобы это не повлияло негативно на процесс голосования на наших участках... Требования по расстоянию, по расположению, по безопасности, по целому ряду моментов, которые могли бы развесит эти мероприятия, не нарушив процесс голосования», — заявила Памфилова.

Необходимо предусмотреть все дополнительные меры для исключения «негативных аспектов, которые дают повод для информационных спекуляций при проведении мероприятий, не связанных друг с другом».

Ранее Памфилова заявила, что школьные референдумы не могут проводиться на избирательных участках параллельно с голосованием на выборах президента России, поскольку они должны проводиться в автономном режиме.

Напомним, что действующий президент Владимир Путин официально заявил о своем участии в предвыборной гонке. Он будет участвовать как самовыдвиженец. В данный момент в его поддержку собираются подписи по всей стране. Для регистрации на выборах ему необходимо собрать минимум 300 тысяч подписей.