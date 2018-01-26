Песков: Голландские газеты подбросили угля в топку антироссийской истерии

Москва, 26 января. Голландские СМИ сообщениями о некой хакерской группировке якобы из России подбрасывают уголь в топку антироссийской истерии, которая развернулась в США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у Пескова, знают ли что-нибудь в Кремле о том, что голландские спецслужбы якобы в течение двух лет следили за некой «хакерской группировкой из России». С такими сообщениями выступили голландские СМИ.

«Нечего сказать», — заметил пресс-секретарь президента России.

«Скажем так, если голландские газеты хотят подбрасывать угля в топку антироссийской истерии, которая имеет место в Америке — это не самое благородное занятие», — добавил Песков.

Представитель Кремля напомнил, что российская сторона не видела никаких заявлений от нидерландских спецслужб по этому вопросу.