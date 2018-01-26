Кремль оставил без внимания позицию США по экспорту Су-30 в Мьянму

Москва, 26 января. РФ не будет принимать во внимание обвинения США в связи с поставками российских истребителей Су-30 в Мьянму, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, российская сторона соблюдала и продолжает соблюдать все принципы международного законодательства.

«Поэтому, безусловно, подобную позицию, подобные обвинения (со стороны США – прим. ФАН) мы не можем принимать во внимание», — цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, якобы поставки российского оружия Мьянме могут усугубить положение дел в государстве.

Договоренность о поставке шести российских истребителей Су-30 Мьянме была достигнута во время визита в страну главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Су-30 должны помочь властям Мьянмы защитить целостность государства и отразить террористические угрозы.

Вашингтон регулярно выдвигает необоснованные обвинения в адрес Москвы. Так, в США пытаются найти некий «российский след» в процессе выбора американского президента в 2016 году. Комментируя сегодняшние отношения РФ и США, президент России Владимир Путин, неоднократно отмечал, что они нуждаются в нормализации, Москва готова к сотрудничеству с Вашингтоном, однако ждет уступок со стороны американских коллег.