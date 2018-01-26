Кремль дал оценку переговорам Суркова и Волкера по Донбассу

Москва, 26 января. Российские власти не ожидают никаких конкретных результатов от встречи помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Там повестка дня достаточно свободная — это сверка часов и обмен мнениями по текущим вопросам, зависшим вопросам по ситуации на Юго-Востоке Украины. Ожидать каких-то результатов от этой встречи вряд ли возможно, и не следует, наверное», — рассказал он журналистам.

Напомним, что в прошлом году президент РФ Владимир Путин предложил ввести на территорию Донбасса миротворческие силы ООН для защиты работающих в регионе наблюдателей ОБСЕ. Украинские власти одобрили данную инициативу, однако Киев настаивает на том, чтобы миротворцы работали не только на линии разграничения, как предлагает Россия, а на всей территории Донбасса.

Владимир Путин. Биография