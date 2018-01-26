Песков ответил на заявление министра обороны Великобритании о российской угрозе

Москва, 26 января. Минобороны РФ может дать оценку заявлению британского министра обороны Гэвина Уильямсона об угрозе инфраструктуры Великобритании со стороны России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Я думаю, что лучше всего обращаться в наши оборонные ведомства, чтобы они дали соответствующую оценку слов британского визави», — заявил Песков, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать заявление министра обороны Великобритании, который заявил, что РФ может нанести удар по энергетической системе Соединенного Королевства.

Ранее глава британского МО Гэвин Уильямсон в интервью газете The Telegraph заявил, что Россия готова нанести удар по инфраструктуре его страны, что приведет «к тысячам и тысячам жертв».

По словам Уильямсона, РФ может атаковать инфраструктуру и энергоснабжение Великобритании, чтобы «отрезать» остров от континента.

Напомним, что сенатор Франц Клинцевич объяснил заявление Лондона влиянием Уэллса.