Песков рассказал, как Кремль помогает россиянам отстаивать свое право на Олимпиаду

Москва, 26 января. В Кремле поддерживают российских спортсменов, отстаивающих свое законное право участвовать в 23-х зимних Олимпийских играх. Это делается в том числе в судебном порядке.

Как заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, для этого Москва находится в постоянном контакте с Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Ведутся интенсивные контакты с Международным олимпийским комитетом с тем, чтобы ситуация была прояснена, и с тем, чтобы интересы тех спортсменов, которые смогут принять участие в Олимпиаде, были полностью обеспечены и соблюдены», — заявил Песков.

Отметим, ранее стало известно, что целый ряд ведущих российских спортсменов, никогда не имевших отношения к допинговым скандалам, отстранили от участия в Играх в Пхенчане.

Один из триумфаторов Олимпийских игр в Сочи шорт-трекист Виктор Ан направил в адрес МОК открытое письмо, где я заявил, что возмущен тем, что причина, по которой ему закрыта дорогу в Южную Корею, даже не озвучена.

Напомним, в декабре 2017 года МОК постановил дисквалифицировать Олимпийский комитет России, а также объявил, что российские спортсмены должны выступить в Пхенчане под нейтральным флагом.

Президент России Владимир Путин, комментируя это решение, отметил, что Россия будет отстаивать права своих атлетов, а также призвал не делать поспешных вывод и тщательно разобраться в ситуации.