Дамаск, 26 января. Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по жилым кварталам поселка Аш-Шафа, который расположен в окрестностях города Аль-Букамаль на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA.

По данным агентства, авиация коалиции нанесла удар по жилым домам в поселке Аш-Шафа, в результате чего погибли 15 мирных жителей.

в поселке Аш-Шафа так называемая «международная коалиция» во главе с США совершила очередное преступление, жертвами которого стали 15 человек. Кроме того, в результате авиаудара несколько человек получили тяжелые ранения. Также был нанесен серьезный ущерб инфраструктуре населенного пункта.

Ранее стало известно, что сирийские военные обнаружили у террористов, уничтоженных в районе Эт-Танфа, современное оборудование для радиоэлектронной борьбы европейского производства. Сирийские военнослужащие нашли на позициях террористов специальные радиостанции и устройства для постановки помех.