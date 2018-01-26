18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Путин внес в Госдуму законопроект о повышении МРОТ
Новости Сирии
Сирия: 15 мирных жителей Дейр-эз-Зора погибли при авиаударе коалиции США
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: 15 мирных жителей Дейр-эз-Зора погибли при авиаударе коалиции США

    13:50  26 Января 2018  /обновлено: 13:50  26 Января 2018
    523

    Сирия: 15 мирных жителей Дейр-эз-Зора погибли при авиаударе коалиции США

    Дамаск, 26 января. Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по жилым кварталам поселка Аш-Шафа, который расположен в окрестностях города Аль-Букамаль на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA.

    По данным агентства, авиация коалиции нанесла удар по жилым домам в поселке Аш-Шафа, в результате чего погибли 15 мирных жителей.

    в поселке Аш-Шафа так называемая «международная коалиция» во главе с США совершила очередное преступление, жертвами которого стали 15 человек. Кроме того, в результате авиаудара несколько человек получили тяжелые ранения. Также был нанесен серьезный ущерб инфраструктуре населенного пункта.

    Ранее стало известно, что сирийские военные обнаружили у террористов, уничтоженных в районе Эт-Танфа, современное оборудование для радиоэлектронной борьбы европейского производства. Сирийские военнослужащие нашли на позициях террористов специальные радиостанции и устройства для постановки помех.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #сирия #террористы #дамаск #коалиция #авиаудар
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Коммунисты не верят в бизнесмена Грудинина: Он рвется во власть, чтобы продвигать свои интересы

      11:43 26 Января 2018 1134
      Читать
      11:29
      Сегодня

      Гордон отказалась от участия в выборах президента России
      9:42
      Сегодня

      Клинцевич отреагировал на приближение стрелок «часов Судного дня» к ядерной полуночи
      7:53
      Сегодня

      Косачев прокомментировал инцидент с украинским депутатом в Страсбурге
      6:00
      Сегодня

      Сирия итоги за сутки на 26 января 06.00: атака бывших ИГИЛовцев у Абу Кемаля, турки ударили по Ракке и Алеппо
      5:44
      Сегодня

      США присоединятся к программе России по имитации полетов в космос

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018 7562

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      5685

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      21396

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      40268

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      5232
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Фантазии британцев нет предела: в Госдуме ответили на заявление Великобритании по России

      Фантазии британцев нет предела: в Госдуме ответили на заявление Великобритании по России

      11:12   26 Января 2018
      1096
      Будущее России глазами юных лидеров. Часть пятая

      Будущее России глазами юных лидеров. Часть пятая

      10:10   26 Января 2018
      3390
      Резолюция России ляжет в основу работы специальной миссии ООН в Донбассе

      Резолюция России ляжет в основу работы специальной миссии ООН в Донбассе

      6:57   26 Января 2018
      2114
      Выпады США в адрес России на встрече по химоружию выходят за рамки приличий – МИД РФ

      Выпады США в адрес России на встрече по химоружию выходят за рамки приличий – МИД РФ

      22:41   25 Января 2018
      2534