Выборы-2018. Считаю преступным не прийти на избирательный участок — Вячеслав Манучаров

Центризбирком разъяснил порядок голосования на выборах президента-2018 для граждан, не имеющих постоянного места проживания. Они тоже смогут принять участие в избрании главы государства, для этого им необходимо будет подать соответствующее заявление на специальном участке или по месту нахождения. Если паспорт находится на переоформлении, но на руках находится справка, гражданин РФ также может пойти на голосование. Так, например, спецучасток будет организован на Казанском вокзале в Москве.

Актер театра и кино, член команды Putin Team, а также телеведущий Вячеслав Манучаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил, почему он непременно примет участие в избрании президента Российской Федерации.

«На самом деле, советы по поводу того, стоит идти на выборы или нет, давать довольно сложно. Как писал классик, каждый выбирает по себе женщину, религию и дорогу. Те, кто хочет жить в России, должны участвовать в жизни страны, определить ее будущее и избрать достойного лидера, который сможет дать этой стране будущее, позволит ей развиваться», — считает Вячеслав Манучаров.

Актер подчеркнул, что сам участвует во всех выборах, которые проходят в России.

«Я считаю, что это моя обязанность как гражданина. Я — представитель старого московского рода, я москвич в седьмом колене, и я считаю просто преступным не прийти на избирательный участок. Мы обязаны ходить на выборы. Ведь они определят будущее нашей страны», — уверен Вячеслав Манучаров.

Напомним, действующий президент РФ Владимир Путин участвует в выборах в качестве самовыдвиженца. Штаб национального лидера собрал более 1,6 миллиона подписей в поддержку кандидата.