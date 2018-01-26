Чтобы была стабильность: Сухоруков объяснил важность президентских выборов в России

Президентские выборы в России — это естественная часть жизни общества; при этом к выборам нужно отнестись серьезно, поскольку от них зависит стабильность в стране, уверен советский и российский актер театра и кино, народный артист России Виктор Сухоруков.

«Я русский человек, который живет в России и не имеет второго гражданства. У меня один президент, и я не задаюсь вопросом, нужно ходить на выборы или нет, — заявил Сухоруков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей. — В марте я пойду на избирательный участок и буду голосовать, а заявления некоторых людей о том, что выборы бесполезны, — провокационны и опасны. Как можно быть гражданином страны и заявлять о том, что не стоит идти на выборы?»

При этом собеседник ФАН отмечает, что те немногие политики, которые призывают к бойкоту президентских выборов, по сути, занимаются саботажем государственности России. На это, по мнению Сухорукова, способны только враги страны.

«Это какой-то враг — даже не дурак, дурак бы не понял — может сформулировать такие мысли, когда единственного президента в стране выбирают люди. Один скажет — не буду, другой скажет — нет желания, третий заявит, что у него путевка на курорт. И где будет Россия? Даже если к выборам относиться как игре, а не к политической и гражданской обязанности, это игра общества, это игра миров, это игра на выживание. Выборы придумали не для того, чтобы баловаться и развлекаться, а для того, чтобы была стабильность. Таков порядок жизни общества. Это так же естественно, как поесть, как попить, как любить. К этому так надо относиться», — объяснил важность участия в выборах актер.

Напомним, президентские выборы в России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин примет участие в выборах в качестве самовыдвиженца. В его поддержку было собрано более 1,6 млн подписей при необходимом минимуме 300 тыс. подписей. Согласно последнему опросу ВЦИОМ, электоральный рейтинг Владимира Путина составляет 73%.