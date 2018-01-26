Песков заявил, что дата послания президента парламенту будет названа своевременно

Москва, 26 января. Дата перенесенного с 2017 года на 2018-й послания президента России парламенту будет озвучена своевременно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал перенос обращения главы государства к парламенту с 2017 года на 2018-й. Он подчеркнул, что этот шаг не противоречит российскому законодательству, так как «никакой законодательной обязанности оглашения послания до географического завершения года нет».

Представитель Кремля заверил, что это послание будет оглашено. О сроках его проведения Песков пообещал предупредить заранее.

«Дата послания будет названа своевременно, — констатировал пресс-секретарь президента России. — Мы об этом сообщим».

Ранее Песков сообщил РИА Новости, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится до выборов главы государства, которые запланированы на 18 марта этого года.