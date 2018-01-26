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Песков заявил, что дата послания президента парламенту будет названа своевременно
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    Песков заявил, что дата послания президента парламенту будет названа своевременно

    13:58  26 Января 2018  /обновлено: 13:58  26 Января 2018
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    Песков заявил, что дата послания президента парламенту будет названа своевременно

    Москва, 26 января. Дата перенесенного с 2017 года на 2018-й послания президента России парламенту будет озвучена своевременно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал перенос обращения главы государства к парламенту с 2017 года на 2018-й. Он подчеркнул, что этот шаг не противоречит российскому законодательству, так как «никакой законодательной обязанности оглашения послания до географического завершения года нет».

    Представитель Кремля заверил, что это послание будет оглашено. О сроках его проведения Песков пообещал предупредить заранее.

    «Дата послания будет названа своевременно, — констатировал пресс-секретарь президента России. — Мы об этом сообщим».

    Песков заявил, что дата послания президента парламенту будет названа своевременно

    Ранее Песков сообщил РИА Новости, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится до выборов главы государства, которые запланированы на 18 марта этого года.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Катерина Тимошенская
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