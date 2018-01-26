Песков: Выборы не дают послаблений в законодательстве в части организации митингов

Москва, 26 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что согласование и обеспечение безопасности митингов и акций является прерогативой региональных и муниципальных властей, а не главы государства и Кремля. По его словам, предвыборный период не означает, что в исполнении законодательства, в том числе в части организации митингов, могут быть послабления.

«Время перед выборами не означает какого-то особого льготного режима соблюдения российского законодательства», — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, проведение несогласованной акции протеста, невзирая на запреты — это несоблюдение законодательства РФ. Как отметил Песков, проведение несанкционированных митингов будет иметь определенные последствия с точки зрения нарушения закона на основе действующего законодательства.

Ранее первый замминистра внутренних дел России Александр Горовой заявил, что МВД РФ намерено жестко пресекать действия нарушителей на несанкционированных акциях протеста в Москве в преддверии президентских выборов.

Напомним, что выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий глава Владимир Путин будет участвовать в них как самовыдвиженец.