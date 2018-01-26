Песков сообщил об оперативном совещании Путина с Совбезом РФ

Москва, 26 января. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание Совета Безопасности РФ. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня он проводит оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», - сказал представитель Кремля.

Кроме того, Песков уточнил, что глава государства также «отдельно побеседует с участниками совещания по ведомствам, по направлениям».