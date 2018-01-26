Песков сообщил об оперативном совещании Путина с Совбезом РФ
13:52 26 Января 2018 /обновлено: 14:06 26 Января 2018
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Москва, 26 января. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание Совета Безопасности РФ. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сегодня он проводит оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», - сказал представитель Кремля.
Кроме того, Песков уточнил, что глава государства также «отдельно побеседует с участниками совещания по ведомствам, по направлениям».
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Автор: Алексей Громов
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Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
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