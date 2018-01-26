Песков назвал Конгресс нацдиалога Сирии важной вехой в политическом урегулировании

Москва, 26 января. Кремль не ждет от Конгресса национального диалога Сирии в Сочи точки в процессе политического урегулирования конфликта, однако эта встреча является важной вехой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что «не нужно ожидать, что в Сочи будет поставлена точка в политическом урегулировании». Представитель Кремля отметил, что такие ожидания были бы некорректными. Однако он подчеркнул, что Конгресс национального диалога представляет собой «достаточно ощутимое продвижение в сторону политического урегулирования в Сирии».

«Но сам по себе факт проведения является очень важной вехой», — пояснил представитель Кремля.

«Та работа, которая проводится, чрезвычайно сложная и тернистая, — пояснил пресс-секретарь президента России, — поэтому еще предстоит решить много проблем, преодолеть множество трудностей».

Напомним, Конгресс национального диалога Сирии в Сочи запланирован на 30 января. Песков ранее уточнил, что президент России Владимир Путин не будет на нем присутствовать, так как «там на ином уровне ведется работа».