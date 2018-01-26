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У вас допинг, а у нас фарма: американский журналист рассказал о «двойных стандартах» МОК
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    У вас допинг, а у нас фарма: американский журналист рассказал о «двойных стандартах» МОК

    13:44  26 Января 2018  /обновлено: 13:44  26 Января 2018
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    У вас допинг, а у нас фарма: американский журналист рассказал о «двойных стандартах» МОК

    Политический обозреватель Майкл Бом, выступая в программе «Время покажет» на Первом канале, заявил, что действия Международного Олимпийского комитета (МОК) в отношении российских спортсменов — «это перебор», но они имеют основания.

    «Как у нас разведчики, а у вас шпионы, так у нас фарма, а у вас допинг», — сказал американец.

    «Мы называем это двойными стандартами, Майкл», — отметил ведущий программы Анатолий Кузичев.

    «Можно и так. А если серьезно, то «фарма» — это красивое слово для допинга. Но это шутка. Фарма — это законно, со справками медицинскими», — пояснил Майкл Бом.

    «Клевая шутка, пусть люди досмеются», — сыронизировал Кузичев.

    После этого американский журналист заявил, что действия и заявления МОК в адрес российских спортсменов объясняются тем, что «авторитет России подорван».

    «Конечно, перестраховываются еще раз и еще раз. Конечно, не на пустом месте. Конечно, доверия к России, к российским спортсменам и российскому спорту как институту подорвано. И это все объясняет. Но я считаю, что это перебор», — сказал Майкл Бом.

    Майкл Бом

    «А если мы переименуем допинг в фарму, от нас отстанут?» — пошутил ведущий.

    «Не скоро. Но все впереди», — ответил гость программы «Время покажет».

    Михаил Старшинов, первый зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей, отметил, что Майкл Бом правильно сказал о допинге и фарме.

    «Все это время, которое прошло с [Олимпиады в...] Рио-де-Жанейро, нужно было использовать для создания юридических прецедентов. А сейчас это, как в анекдоте про то, как муж жене говорит: «Циля, сегодня к нам придут Рабиновичи, убери столовое серебро». Она: «Думаешь, украдут?» «Нет, узнают», — говорит муж. Вот это такая же история. Кому-то выписывали лекарства от астмы, но у нас это допинг, а у них — фарма, как правильно сказал Майкл. Но юристы, спортивные чиновники должны были не терять время, а акцентировать на этом внимание, в том числе и международной общественности. Делать это сейчас, в последний момент, когда надо убирать столовое серебро, поздно», — отметил парламентарий.

    «Когда МОК отстранил южноафриканскую команду за апартеид, южноафриканские спортсмены тоже не были виноваты, но они расплатились за ошибку государства», — вновь взял слово Майкл Бом.

    Но в этом Анатолий Кузичев с ним не согласился.

    «Апартеид — это был факт, неоспоримый, видимый всем. Употребление фармы или допинга российскими спортсменами в пяти случаях — факт, в 155 — предположение. Это попрание всех юридических и человеческих норм! Ты виновен не потому, что это доказано в суде, а по представлению неких ребят. Вас устраивает такой мир? Ни к чему хорошему мы точно не придем», — заключил телеведущий.

    Речь в программе шла об открытом письме к главе МОК Томасу Баху не допущенного до ОИ-2018 российского шорт-трекиста Виктора Ана. В нем спортсмен возмутился, что его дисквалифицировали без объяснения причин, сообщила «Газета.ru».

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    Автор: Марина Степанова
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    #мок #томас бах #ои-2018 #майкл бом #виктор ан #анатолий кузичев #михаил старшинов
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