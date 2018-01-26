Песков: Путин не планирует ехать на Конгресс нацдиалога Сирии

Москва, 26 января. Президент РФ Владимир Путин не планирует ехать на Конгресс нацдиалога Сирии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока таких планов нет, вы знаете, что там на ином уровне ведется работа», — сказал Песков журналистам.

При этом представитель Кремля заявил, что «гораздо важнее те результаты, которые нам всем предстоит оценить и проанализировать по итогам этого конгресса».

Как сообщалось ранее, Конгресс нацдиалога Сирии запланирован в Сочи 30 января. К участию в нем приглашены около 1600 представителей сирийского общества. Представители ООН, а также ряда региональных и международных партнеров примут участие в нем в качестве наблюдателей.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Конгресс должен запустить процесс работы над новой конституцией САР, и слово будет представлено всем участникам: и правительству, и представителям как внутренней, так и внешней оппозиции.

«На базе создания зон деэскалации мы надеемся перейти и к следующему этапу. Есть идея создать Конгресс народов Сирии, чтобы в нем приняли участие все этнические и религиозные группы, правительство и оппозиция», — сказал он.

По словам президента РФ, создание конгресса народов Сирии может стать важным шагом на пути политического урегулирования, возможна и подготовка новой конституции страны.