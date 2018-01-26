Президентские выборы: ЦИК назвал победителей тематической олимпиады для школьников

Москва, 26 января. Центральная избирательная комиссия России озвучила результаты интернет-олимпиады среди старшеклассников, которая была посвящена выборам президента страны в 2018 году.

В ЦИК РФ подвели итоги олимпиады, которая была посвящена выборам-2018. Победителями состязания стали 10-классница школы №49 Нижегородской области Лилия Копцова, а также ученица 10 класса Иркутской школы №23 Ольга Подакова. Кроме того, еще 15 участников олимпиады из разных регионов страны также будут награждены призами. Отмечается, что всех победителей ждут специальные дипломы.

Олимпиада проходила в Интернете в два этапа. За определенное время ее участники должны были выполнить задание из трех частей, которые включали в себя тест на 30 вопросов, пять ситуационных и одно творческое задание.

Напомним, действующий президент страны Владимир Путин заявил об участии в выборах-2018 в качестве самовыдвиженца. Его штаб набрал уже более 1,6 миллиона подписей в поддержку кандидата вместо необходимых 300 тысяч.