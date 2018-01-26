Выборы президента 2018: ЦИК предостерег СМИ от преждевременного начала агитации

Москва, 26 января. Центральная избирательная комиссия дала телеканалам рекомендацию освещать предвыборную деятельность различных кандидатов на пост президента РФ с соблюдением баланса по времени и объективности подачи информации. Как говорится в принятом на заседании в пятницу постановлении комиссии, Центризбирком также призвал не допускать распространения материалов, имеющих признаки предвыборной агитации.

ЦИК обращает внимание СМИ на недопустимость распространения информации, имеющей признаки предвыборной агитации вне агитационного периода.

Согласно постановлению, ЦИК также рекомендует кандидатам в президенты активно взаимодействовать с организациями телерадиовещания с целью оперативного и заблаговременного информирования о планируемых предвыборных мероприятиях, передает РИАМО.

Напомним, что выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий глава Владимир Путин будет участвовать в них как самовыдвиженец.