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Общество
Госдума приняла закон о статусе волонтерских организаций
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    Госдума приняла закон о статусе волонтерских организаций

    13:33  26 Января 2018  /обновлено: 13:33  26 Января 2018
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    Госдума приняла закон о статусе волонтерских организаций

    Москва, 26 января. В пятницу Госдума в окончательном, третьем чтении утвердила законопроект о статусе волонтерских организаций, уравняв понятия «волонтерство» и «добровольчество».

    Документ также устанавливает требования, которым должны соответствовать такие организации и лица. Кроме того, определены полномочия власти в сфере поддержки волонтерских и добровольческих организаций.

    Нововведения обеспечат четкое взаимодействие между добровольцами, организаторами, благополучателями и органами местного самоуправления и государственной власти. Также закон защитит права волонтеров, пишет РИА Новости.

    По словам главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергея Гаврилова, принятый законопроект позволит обеспечить добровольцев госпрограмм питанием, специальной одеждой, им будут оплачивать транспорт, страховые взносы, предоставлять помещения.

    Госдума приняла закон о статусе волонтерских организаций

    Закон предполагает формирование единой информационной системы в сфере развития волонтерства, однако, как отметил Гаврилов, предоставлять для данного ресурса сведения добровольческие организации будут по желанию. Также, согласно документу, государство поддержит развитие волонтерства и по другим направлениям.

    Напомним, президент РФ Владимир Путин активно поддерживает волонтерские инициативы и высоко ценит деятельность добровольческих организаций. Так, в ноябре глава государства отметил вклад движения «Волонтеры Победы» в сохранение памяти о Великой Отечественной войне.

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    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #госдума #закон #волонтеры
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