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Сирия новости 26 января 16.30: курды заявляют о захвате турецких солдат, боевики теряют позиции южнее Дамаска
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    Сирия новости 26 января 16.30: курды заявляют о захвате турецких солдат, боевики теряют позиции южнее Дамаска

    16:30  26 Января 2018
    2563

    Боевики теряют позиции южнее Дамаска

    Сирия, 26 января. САА уничтожила колонну проамериканских боевиков у «Ат-Танфа» в провинции Хомс. Курды заявляют о том, что захватили 16 турецких солдат в Африне. Террористы ИГ1 отбили у исламистов позиции южнее Дамаска, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии продолжают проводить боевые вылеты в провинции Идлиб.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли ответный огонь по позициям боевиков к северу от Хомса; уничтожили колонну проамериканских исламистов в южной части Хомса.

    «Исламское государство»1: отбило у радикалов оппозиции улицу Аз-Зейн к югу то Дамаска.

    Сирийская свободная армия** (ССА): продолжает оказывать поддержку турецким силам в северной части Алеппо.

    «Тахрир Аш-Шам»: теряет позиции к северо-востоку от города Хама.

    Курды: утверждают, что захватили 16 турецких солдат в столкновениях  в Африне в провинции Алеппо.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Военный источник в социальной сети Twitter (i_b_366), связанный с террористами «Исламского государства», заявляет о том, что радикалы вооруженной оппозиции, дислоцирующиеся южнее Дамаска, полностью потеряли контроль над улицей Аз-Зейн, расположенной между населенным пунктом Ялда и районом Хаджар Аль-Асвад. Напомним, ранее поступала информация об ожесточенных боях в квартале Ат-Тадамун.  Территории, оккупированные ИГИЛовцами и боевиками антиправительственных формирований, находятся в полной изоляции и окружены правительственными силами.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Оппозиционное новостное агентство Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что террористы «Исламского государства» расширили зону контроля в районе границы между провинциями Алеппо, Идлиб и Хама. По данным SOHR, несколько деревень перешли под контроль ИГИЛовцев. Тем не менее о потерях со стороны Сирийской арабской армии (САА) никакой информации не поступало. Вероятно, террористам удалось отбить ряд поселений у боевиков антиправительственного альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой»1***.

    Тем временем в северной части провинции Алеппо продолжаются боестолкновения между протурецкими радикалами вооруженной оппозиции, поддерживаемыми Турцией, и Демократическими силами Сирии**** (SDF). По словам курдских источников, 16 турецких военнослужащих попали в плен к YPG. Со своей стороны, курды признают потерю лишь четырех бойцов, о чем сообщает информагентство Al Masdar News. Напомним, накануне турецкая сторона опубликовала данные о том, что курдские части лишились не менее 300 человек, в числе которых, по данным агентства новостей Reuters, один из высокопоставленных командиров SDF. Напомним, Турция уже долгое время планировала антикурдскую операцию в Алеппо, однако импульсом для начала наступления в Африне послужило объявление Соединенных Штатов о создании так называемых Сил безопасности границы совместно с курдами. Анкара восприняла это как реальную угрозу для своей безопасности и национального единства.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    На севере провинции Хомс отмечаются перестрелки между антиправительственными группировками и Сирийской арабской армией (САА). Как передает агентство новостей QASIOUN News, в ответ на очередное нарушение режима прекращения огня со стороны радикалов вооруженной оппозиции войска САР нанесли ракетные удары по опорным пунктам исламистов на окраинах населенного пункта Таль-Бисса.

    Тем временем на юге региона активизировались проамериканские боевики. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон, 24 января военнослужащие САА во время патрулирования периметра территорий в районе военной базы США «Ат-Танф» обнаружили конвой, состоящий из трех внедорожников с радикалами, вооруженными крупнокалиберными пулеметами. В ходе столкновений были уничтожены два военных пикапа, а также пять террористов. Один из автомобилей сумел оторваться. При ликвидированных радикалах удалось найти современное радиотехническое оборудование, а также большое количество боеприпасов. Беженцы, вырвавшиеся с подконтрольных США территорий, передавали, что боевики уже в скором времени могут выступить против армии САР.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Новостное агентство QASIOUN News сообщает, что военные самолеты российских ВКС и сирийских ВВС провели несколько боевых вылетов в провинции Идлиб. Авиаудары пришлись по военным объектам радикалов группировки «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 в районе населенных пунктов Саракиб, Мазраан и Таль Аль-Султан. Информация о нанесенном исламистам уроне в настоящий момент уточняется. Авиация Сирии тем временем провела воздушную атаку  укрепрайонов боевиков недалеко от деревень Барнан и Форан в восточной части региона. Об этом заявляет оппозиционный военный источник в сети Twitter (NRVR11).

    Тем временем Сирийская арабская армия (САА) при поддержке проасадовских ополченческих отрядов продолжает зачищать территорию города Абу Духур от радикалов «Джебхат Ан-Нусры» и «Исламского движения Восточного Туркестана».

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Гражданский совет провинции Дияла сообщает о том, что многие беженцы, желающие вернуться в родные места, не имеют возможности этого сделать в силу того, что более 10 тысяч жилых домов были уничтожены в результате военных действий. Так, большинство зданий были разрушены в результате постоянных бомбардировок международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, а также во время взрывов бомб, заложенных террористами «Исламского государства». При этом завалы строительного мусора пока все еще не убраны.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
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    Сирия новости 26 января 16.30: курды заявляют о захвате турецких солдат, боевики теряют позиции южнее Дамаска
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