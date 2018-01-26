Между кипой и бородой: Роман Носиков о положении религии в общественном месте

В Московском государственном университете студента-иудея по имени Леви Борода не допустили к экзамену, потому что у него на голове была кипа. Возмущенный студент, сын президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды, написал об этом в соцсети, что тут же вызвало бурную общественную дискуссию.

«Заметательная» тема

«МГУ — лучший вуз страны?! — возмутился обиженный Леви. — Меня не допустили к экзамену потому что у меня на голове была кипа. Прилюдно сказали, что здесь так нельзя ходить. А на физкультуре за просьбу пропустить занятия по причине религиозных праздников (Йом Кипур) меня послали «покрестится».

Пунктуация и орфография юного студента филологического факультета сохранены. Так что на вопрос «МГУ — лучший вуз страны?» частичный ответ уже дан: МГУ — это вуз, который по крайней мере одного студента филфака не смог научить ни добровольной расстановке запятых, ни правильному написанию «-тся» и «-ться».

Но это грех небольшой — мало кто из нас следит за грамотностью в блогах.

Далее юный борец с дискриминацией указал на обидчика — профессора Вячеслава Бабурина — и пригрозил ему уголовным преследованием.

Позицию МГУ выразил декан географического факультета Сергей Добролюбов. Он поддержал Бабурина, сославшись на правила внутреннего распорядка вуза, в соответствии с которыми находиться в аудитории в головном уборе запрещено.

Декан отметил, что во многих других учебных заведениях действуют такие же правила, и добавил, что в прошлом году тот же профессор вынудил студенток-мусульманок снять платки, чтобы быть допущенными до экзамена, то есть речи об антисемитизме не идет.

Но тут в дело вмешался президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер. Он заявил, что профессор, выставивший с экзамена студента в кипе, не мог не знать, что это — ритуальный головной убор.

«А если он [профессор] не знает, то ему надо улицы заметать, а не быть профессором в МГУ. Поэтому это такое проявление антисемитизма. Это уголовно наказуемо в России».

Кроме того, по мнению Каннера, если правила МГУ запрещают находиться в аудитории в головном уборе, то эти правила надо изменить: «Я думаю, что найдутся силы в университете поправить все, что нужно, как нашлись они оперативно дать студенту сдать экзамен».

Преподаватели могли бы принимать экзамены в подобных случаях на улице, предложил напоследок Каннер.

Другая культура

Давайте сперва разберем этот частный случай, затем перейдем к вопросу национальности и вероисповедания, а драка будет, как водится, в конце.

Так вот, в этом эпизоде с Бородой — все, похоже, правы. Но, тем не менее, в результате мы имеем ситуацию, в которой два человека, оба законопослушные и принципиальные, устроили безобразный скандал на всю страну, вмешали в него университет и еврейскую диаспору.

Еще вчера университет был храмом наук, а еврейская диаспора — уважаемой частью общества, а уже сегодня «гнездо антисемитов» схватилось в смертном бою с «кагалом мракобесов».

Как же так вышло?

Начнем с того, что профессор — действительно не антисемит. Скорее всего, мы имеем дело с человеком, который не любит неуместного, на его взгляд, проявления чей-либо религиозности в университетских стенах.

Кроме того, профессор ссылается на распорядок МГУ, предписывающий отсутствие головных уборов в помещениях. Правила — одни для всех. И пишутся они, чтобы их соблюдать. Люди, которые демонстративно не соблюдают общие правила, — не уважают университет, не уважают преподавателя и не уважают студентов. Людям, которые не уважают университет, нечего в нем делать.

Но дело в том, что отсутствие головного убора в правилах МГУ появилось не само по себе, а из традиционного русского этикета, который предписывает правила демонстрации уважения — к собеседнику и к месту. Одним из таких правил является непокрытая голова внутри общественных зданий.

Однако кипа или мусульманский платок — это, в глазах их носителей, не признаки бескультурья или отсутствия воспитания. Таким признаком была бы сдача студентом экзамена в ушанке. Кипа и платок — это другая культура и другое воспитание.

Напротив, в ортодоксальной иудейской традиции человек продемонстрирует свое неуважение к Богу и к окружающим, как раз сняв кипу. Это все равно, что в нашей традиции распустить пояс — «распоясаться». Такое можно допустить только дома, при жене.

В свою очередь, требование к девушке-мусульманке строгого воспитания снять платок — сравни требованию задрать юбку или снять штаны. Во-первых, без штанов трудно сосредоточиться на ответе на билет. Во-вторых, выбор между образованием и чувством собственного достоинства — не тот выбор, который должен стоять в цивилизованном государстве перед кем-либо.

Ни кипа на чужой голове, ни мусульманский платок профессору на самом деле не мешали. Студент не просил профессора читать Тору, отказаться от молочного или мясного в столовой. Он хотел сдать (или, наоборот, не хотел сдавать) экзамен.

И, конечно, профессор был в курсе, что это за элемент одежды. И, конечно, беспокоить профессора должно было в первую очередь то, что находится под кипой или платком, в голове у студентов.

Но нет. Профессор решил указать студенту на его место, потыкав ему светскостью при помощи устава.

Анекдот с Бородой

Но прав ли Леви Борода?

Действительно, ортодоксальный иудей должен носить кипу всегда и везде: таково правило его религии. Жаль только, что на фотографиях в его инстаграме кипа на юном Леви видна не всегда.

Далее, у нас в стране человек имеет право на свободное исповедание религии или на атеистические убеждения — это не должно сказываться на доступе человека к образованию.

Однако правила университета, созданного несколько веков назад, нельзя игнорировать, делая вид, будто они на тебя не распространяются. Если твое религиозное поведение может в чем-то противоречить положениям университета об этикете — тебе следует согласовать эти исключения, проявив уважение студента к alma mater.

Можно, конечно, устроить экзамены для ортодоксальных иудеев на улице, как предложил господин Каннер. Но тогда у студентов может произойти дискриминационный антисемитский менингит — русскому климату все равно, иудей ты или нет.

Поэтому совместную жизнь и учебный процесс православных, католиков, буддистов, иудеев и атеистов стоит налаживать внутри помещений. Там, где тепло.

Читайте также: Драка или налет: обе версии ЧП в Перми требуют усиления безопасности в школах

Отдельно хотелось бы внести одну подробность в портрет юного борца с антисемитизмом. Во время обсуждения произошедшего этот, без сомнения, талантливый юноша позволил себе следующую реплику в своем блоге:



«Антисемитами можно оставаться в своем подъезде с другими «людьми» низшей расы. Но не в публичных местах».



И здесь ситуация, согласимся, заиграла новыми, более яркими красками.

Где-то в гетто

Итак, что мы имеем в итоге?

На наших глазах произошло столкновение представителей двух боевых меньшинств, каждый из которых считает себя привилегированным и имеющим право указывать другим на их место. В случае с юным Бородой, возможно, мы имеем дело даже с шовинизмом.

Эти двое решили подоминировать друг над другом. Показать, кто тут в стране, в университете, в мире, по жизни — главный. Решили сделать это в публичном месте, с публичной оглаской. И использовать нас, своих сограждан, как инструмент для подавления оппонента. В результате вмешали университет и диаспору, устроив скандал на всю страну.

Читайте также: Двигайтесь вверх, богатыри: Роман Носиков о двух фильмах и одном партсобрании

Здесь следует отметить следующее. Между бородой и кипой, платком или ушанкой у человека находится пространство, которое надо заполнить не только знаниями, но и отношением к миру и к людям. А в районе нагрудного кармана слева должна находиться совесть.

Если человек не желает всего этого иметь — его место не в университете, а где-то в специальном месте, где он может безопасно для себя и человечества пребывать в обществе себе подобных — исключенных из социального оборота людей.