В Киеве откликнулись на идею Климкина «разобрать Арку дружбы народов на металлолом»

Киев, 26 января. Вместо Арки дружбы народов в Киеве необходимо построить национальный пантеон, заявил директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Вятрович присоединился к обсуждению судьбы Арки дружбы народов, которая была открыта по случаю 60-летнего юбилея создания СССР. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил демонтировать этот монумент — «разобрать Арку дружбы народов на металлолом». Однако в Институте национальной памяти отметили, что памятник не подлежит сносу.

Директор института пояснил, что арка не попадает под действие закона декоммунизации, который запрещает любую советскую символику на территории современной Украины.

«Но я лично, как гражданин, позитивно отношусь к идее ее демонтажа, поскольку она олицетворяет определенный миф о якобы украинско-российской дружбы», — заявил он в эфире украинского телеканала.

Вятрович предложил на месте монумента открыть объект, который будет называться «национальный пантеон».