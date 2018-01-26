Во Франции выяснили отношение европейцев к антироссийским санкциям

Париж, 26 января. Социологи старейшей французской компании Ifop выяснили истинное отношение жителей Евросоюза к новым американским санкциям против европейских компаний-участников газовых проектов с Россией.

Результаты опроса показали, что 65% французов и 61% немцев считают ограничительные меры непригодным инструментом взаимодействия с Европой. Аналогичную позицию занимают 47% опрошенных жителей Британии и 37% поляков. Противоположную точку зрения выразили 14% респондетов во Франции, 20% в Германии, в Британии таковых оказался 21%, а в Польше – 39%.

Отмечается также, что среди противников санкций оказалось больше респондентов-мужчин и людей с высшим образованием, пишет Sputnik.

Напомним, в ноябре минувшего года социологи Ifop провели опрос, в ходе которого стало известно, что абсолютное большинство жителей Великобритании, Германии, Польши и Франции хотят, чтобы отношения между Россией и Евросоюзом улучшились уже в ближайшем будущем.