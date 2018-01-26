Как Грудинин выжил в 90-е: олигарх от коммунистов и «ореховская ОПГ»

Агрохолдинг ЗАО «Совхоз имени Ленина» за последние пару месяцев резко прибавил в весе на российских медиаплощадках. Олигарх от коммунистов Павел Грудинин в своих речах постоянно напоминает о том, как тяжело ему далась возможность сохранить в шальные 90-е земли совхоза, отстоять имущество и права простых людей, защитить их от рейдерских захватов и бандитов. Говорят об этом его соратники, видеоролики в Интернете и агитационные материалы.

Действительно — отстоять такое огромное предприятие в период 90-х, когда организованные преступные группировки искали любой способ нажиться на тогдашних бизнесменах, это почти подвиг. Но дьявол всегда кроется в деталях. Возможно, пришло время напомнить «коммунистическому герою» его «97-й»? И при чем тут одна из самых известных ОПГ России?

«Ореховское» Подмосковье

Лихие бандитские 90-е. Подмосковье в страхе держат сразу несколько крупных организованных преступных групп. Из них особо выделяются «блатные Солнцевские» со своими связями во властных структурах и «беспредельщики из Орехово-Зуево», одним из любимых дел которых были захваты территорий других криминальных групп.

Начнем с последних. Ореховская ОПГ представляет собой одну из ведущих московских преступных группировок, активность которой пришлась на 90-е годы. Свое название она получила от жилого района Москвы Орехово-Борисово, где и проживало большинство преступников. В период наибольшей активности они контролировали транспортные потоки юга, а также юго-запада Москвы и Московской области.

Ореховской ОПГ руководил криминальный авторитет Сергей Тимофеев по кличке «Сильвестр». Именно «ореховским» приписываются наиболее жестокие и дерзкие преступления, совершенные в Москве и Подмосковье. Так, одним из наиболее громких дел, связанных с деятельностью московской ОПГ, стало убийство криминального авторитета Отари Квантришвили 5 апреля 1994 года. Его застрелил при выходе из Краснопресненских бань легенда преступного мира — киллер Алексей Шерстобитов, более известный как «Леша Солдат». Организацию покушения на известного российского олигарха Бориса Березовского, в результате которого бизнесмен чудом уцелел от взрыва, также приписывают «ореховской» группировке.

Как говорят правоохранители, для «ореховских» не существовало никаких ограничений. Насиловали девушек, похищая их посреди бела дня на оживленных улицах, калечили и убивали должников по «дани». Не обошлось и без перестрелок на «стрелках». Это были классические «беспредельщики», которые, несмотря на некоторые попытки вести дела на деловом уровне, все равно предпочитали грабить, прессовать и убивать.

«Ореховская ОПГ состояла из откровенных негодяев и моральных уродов. Принципы воров в законе для них отсутствовали как факт. «Братки» они и есть братки», — рассказал ФАН член Совета по внешней и оборонной политике генерал-майор ФСБ запаса Александр Михайлов.

Известно, что «ореховские» конкурировали, прежде всего, с представителями кавказских преступных группировок за подконтрольные территории, но были у них и союзники. На заре 90-х появилась легендарная Солнцевская ОПГ, с которой «ореховские» и объединились, подчинив себе, по данным правоохранительных органов, не только юг и юго-запад Москвы, но и западный округ столицы, а также почти всю Московскую область. Промышляли «солнцевско-ореховские» контрабандой, незаконным оборотом наркотиков, оружия и другими особо опасными видами преступлений.

Есть ли «крыша» у совхоза?

При таких подходах к ведению своих дел обе группировки не могли не обратить внимание на небольшое агропредприятие с огромным куском земли, который стоит миллиарды.

«Сама территория попадает под влияние так называемых «солнцевских». Именно они должны были крышевать предприятие. А, скорее всего, разбирать его по частям, продавать различным структурам или же держать на дани. Но вот странный момент. Все время совхоз в органах связывали с «орехово-зуевской ОПГ». И связь эта очень серьезная. На территории совхоза жил ряд участников именно их группировки. Не самые большие люди, но и не рядовые пешки. Те, за кем время от времени следили.

И сразу встает вопрос: а как они там оказались? Неужели без ведома директора предприятия, который, говорят, страдал небольшой паранойей и знал многих жильцов в лицо. К тому же, очень необычно, что такие жильцы не подошли и не «представились». В то время многие «козыряли» тем, что занимают ту или иную позицию в различных ОПГ. Жизнь это значительно облегчало. И поэтому «братки» пришли бы сразу как вселились или же заняли определенное место в группировке», — рассказал журналистам источник в правоохранительной системе.

Уже тот факт, что предприятие осталось на плаву, а не пошло «по рукам», говорит о многом, утверждает собеседник агентства. Без криминальной «крыши» совхоз бы не выжил. Согласен с ним и ветеран РУОП Евгений Добров (имя и фамилия изменены по просьбе собеседника).

«Все эти «сказочки» про то, что можно было обратиться в милицию, прокуратуру, суд или нанять себе мощную охрану, пожалуйста, оставьте для людей, не знающих ситуацию. Я знал тех, кто пытался такое провернуть, особенно наняв частников в службу безопасности. Те, кто выжил, рассказывают, что решение было явно неправильным. Поэтому уверяю вас, было лишь несколько вариантов: ты платил бандитам дань, и они, в конце концов, просто сливали твое предприятие, ты платил, и они тебя не трогали, либо у тебя были знакомства с авторитетами, и ты мог безнаказанно работать, но иногда решал их проблемы. Фактически вплотную работал с ОПГ. И только так делались в то время дела в Подмосковье. Так что «Совхоз имени Ленина» или платил дань, или работал с группировками», — отмечает Добров.

В одном из своих выступлений Павел Грудинин рассказал, что спас совхоз тем, что переоформил его в ЗАО, запретив продавать землю без согласия остальных акционеров. Но бандитов юридические тонкости бы не остановили, уверяет бывший правоохранитель.

«Тогда бандиты ходили злые и голодные. Каждый хотел урвать кусок побольше. Тем более, у совхоза было что брать. Не прошли бы мимо, поверьте. Ни при каких обстоятельствах. Были у них и люди в силовых структурах, которые могли бы повлиять почти на любую жалобу», — добавил Добров.

«Конечно, мы можем говорить о том факте, что у совхоза теоретически могла быть крыша от силовиков. Такой вариант тоже возможен, хотя он и является относительно нереальным и тоже незаконным. Но были и такие ситуации», — рассказал ФАН председатель общероссийского движения «За реальные дела!» Антон Цветков, ранее бывший председатель комиссии по общественной безопасности ОП России.

Однако директор совхоза все же слишком незначительная фигура, чтобы его прикрывали ФСБ или Генпрокуратура. Да и источник в правоохранительных органах уверяет: члены группировки «ореховских» неспроста были в совхозе.

«Они могли быть как и контролирующим элементом, следящим за тем, чтобы интересы ОПГ на подконтрольной им или их союзникам территории соблюдались, так и напоминанием всем остальным, что на это предприятие лезть с попытками захвата не надо. Просто так жить в этом месте вряд ли бы стали. Тогда модно было в Москву «двигать» за квартирой. Тем более, что в определенной мере эта территория для «ореховских» — чужая, предъявить могли запросто», — объясняет собеседник.

А есть и те, кто в открытую говорит о связи Грудинина с бандитским миром. К примеру, депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров. В одном из интервью, размещенном в социальной сети Youtube, он прямым текстом говорит про кандидата от КПРФ: «Уголовное дело даже под него возбудили. По поводу того, что он отнимал у людей их имущество, землю и так далее. Но его подают как защитника угнетенных от КПРФ. Но это же ложь. Выдвигают олигарха, бандита, с точки зрения возбужденного уголовного дела».

В разговоре с журналистами Федоров уже сдержанней. Но не намного.

«Он создал закрытое акционерное общество и достаточно очевидно, что не правовым путем изъял у владельцев земельные участки. Каким-то образом Грудинин их консолидировал и получил 41% закрытого акционерного общества. Понятно, что это невозможно сделать честным путем. Я думаю, что никто в этом не сомневается. Он обычный, стандартный олигарх 90-х годов, сколотивший свое состояние — от 100 до 200 миллиардов рублей — нечестным путем», — утверждает депутат.

«Транспортный налог» и наркотики на продажу

«Особенно могли оценить группировки удачное расположение совхоза по отношению к Каширскому шоссе. Там любили изымать грузы у дальнобойщиков под видом «транспортного налога». Хорошее место, замечательное. И поселок вполне мог стать базой для таких налетов. Главное, чтобы местные глаза закрывали», — продолжает удивлять уже источник в правоохранительных органах.

Действительно, «ореховские» свой первый капитал как раз и заработали на угоне и ограблении большегрузных фур на Каширском шоссе по маршруту в аэропорт «Домодедово». Члены ОПГ в масках выбрасывали водителей из машин, а затем продавали машины и перевозимый груз.

Не обошлось и без наркотиков. Как и любой другой поселок Подмосковья, в то время «Совхоз имени Ленина» был одной из точек, где производили, продавали и отправляли в Москву «травку», дешевый героин и другие самопальные либо растительные наркотические вещества. С учетом того, что рынок требовал контроля, неудивительно было видеть на улицах поселка бритых ребят в кожаных куртках. Кстати, если верить информации СМИ, то аресты «совхозевцев» тоже были делом не самым редким.

«В 1990-е маленький, тихий подмосковный поселок не остался в стороне от охватившего страну криминала. В милицейских сводках тех лет не раз появляется прописанный и проживавший в совхозе некий гражданин Чернышев В.Н., член некогда страшной Ореховской ОПГ, которого то задержат в состоянии наркотической отключки, то арестуют за ношение пистолета ТТ с семью патронами. Другого жителя совхоза имени Ленина — «лицо кавказской народности» Даpашвили М.С., — объявят в розыск за ограбление гражданина Лифшица А.С. на улице Фестивальной в Москве. Но в большинстве милицейских сводок, в которых фигурируют имена жителей совхоза, под графой «Окраска преступления» почему-то значится одно и то же: «изъятие наркотиков». Героин, анаша, эфедрон — вот что захватывало тогда головы несознательных совхозных тружеников», — указывает в своей статье издание Компромат.Ru.

Давление со стороны

Если вспомнить об инциденте с турецкой клубникой, о которой случайно проговорился сам Грудинин в интервью газете «Новые Известия», то и там прослеживается след «жизни 90-х». Такие многоходовочки очень любят как раз криминальные деятели. Тем более, что связи с Турцией у бандитского мира были плотные (тот же наркотрафик), и договориться о ввозе дешевой ягоды им было несложно.

«Контроль за рынками и у «ореховских» и у «солнцевских» был. Были и самые различные возможности для давления на торговые сети. Поэтому неудивительно, что никто не проверял качество поступающих на прилавок ягод и настоящего производителя. Так вели бизнес тогда, так ведут и сейчас», — отметил Добров.

Неудивительно, что жители совхоза не особо любят распространяться о проблемах своего поселка и предприятия. Тень 90-х до сих пор маячит за спинами тех, кого убеждали вступать в ЗАО «Совхоз имени Ленина» или не продавать землю.

«Предприятия ЗАО «Совхоз имени Ленина» — это одна большая и дружная семья», — это слова самого Грудинина.

Вот только «дружная семья» еще два года назад так же дружно написала коллективную жалобу президенту России с просьбой помочь разобраться в том, как у них отобрали землю. И не только обманным путем.

«Фактически ЗАО «Совхоз имени Ленина» захвачен менеджментом, а наше имущество безвозвратно похищено. С целью легализации похищенного имущества, ЗАО «Совхоз им. Ленина» учредило и вошло в капитал ряда коммерческих предприятий, соучредителями и руководителями которых являются родственники Грудинина П.Н., а также лица, прямо связанные с Грудининым П.Н. Принадлежащие членам трудового коллектива КСП им. Ленина земли проданы, переданы или сданы в аренду таким предприятиям как «Крокус Сити», «Каширский Молл» и многим другим. Члены трудового коллектива КСП им. Ленина подвергаются постоянному давлению со стороны Грудинина П.Н. и менеджмента ЗАО «Совхоз имени Ленина» в связи с тем, что продолжают искать способы защиты своих прав и законных интересов. В связи с изложенными обстоятельствами, просим принять меры в соответствии с законом для проведения объективного расследования фактов хищения, а также реализации предусмотренной законом возможности возврата и компенсации незаконно похищенного имущества и денежных средств», — пишут бывшие члены трудового коллектива.

«Члены трудового коллектива постоянно подвергаются давлению со стороны Грудинина», — подчеркивается в петиции.

Какое давление было оказано — психологическое или же физическое, можно только догадываться. Но, вспоминая прошлое поселка, можно себе представить все что угодно. Тем более, что еще год назад кандидат в президенты не стеснялся драться с журналистами, задающими неудобные вопросы. А охранники Грудинина — ребята с широкими плечами и бритыми затылками.