ЦИК ждет объяснений от Гордон после отказа от участия в выборах

Москва, 26 января. ЦИК России ждет объяснений от журналистки Екатерины Гордон, назвавшей выборы президента РФ «фарсом и шоу» и заявившей, что больше не будет принимать участие в этом процессе.

Об этом сообщила в пятницу глава ЦИК РФ Элла Памфилова, отметив, что ранее Гордон в рамках предвыборной кампании собирала в свою поддержку подписи избирателей и не сталкивалась ни с какими препятствиями.

«Если уж участвовать в шоу и фарсе, то в наиболее интересной части надо участвовать. Логики не вижу, но надеюсь, что Екатерина Гордон придет и объяснит, что это значит», — приводит слова Памфиловой РИА Новости.

Ранее в пятницу Гордон подтвердила, что не будет продолжать участие в выборах, не объяснив причин для такого решения.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Эта дата утверждена Советом Федерации. Президентская кампания стартовала 18 декабря. В настоящее время кандидаты в президенты собирают подписи в свою поддержку.

Действующий президент РФ Владимир Путин участвует в выборах как кандидат-самовыдвиженец. В начале неделе сбор подписей в его поддержку завершился. В штабе Путина уточнили, что за российского лидера подписались более 1,6 миллиона граждан.