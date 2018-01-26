Выборы президента: ЦИК вынес КПРФ предупреждение из-за незаконной агитации

Москва, 26 января. ЦИК вынес предупреждение КПРФ из-за распространения бюллетеня «Правда», который был признан незаконной агитацией. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии.

«Коммунистической партии Российской Федерации» вынесли предупреждение о недопустимости нарушения избирательного закона. В документе Центризбиркома отмечается, что избирательные комиссии пресекли распространение незаконных бюллетеней.

В постановлении комиссии указано, что в некоторых российских регионах аналогичный материал размещается в СМИ. Известно, что по решению суда тираж с агитацией может быть изъят. Напомним, что жалобы о нарушении избирательного законодательства со стороны КПРФ были направлены рядом кандидатов. Избирательная кампания стартовала 18 декабря, выборы пройдут 18 марта 2018 года.