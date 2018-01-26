Ученые выяснили, как неблагодарная работа влияет на здоровье

Москва, 26 января. Нидерландские ученые установили связь между неблагодарной работой и хроническим стрессом, который негативно сказывается на здоровье.

В исследовании сотрудников Эйндховенского технологического университета приняли участие 172 волонтера. Среди них были как трудоголики, так и те, которые подобного энтузиазма по отношению к своей работе не разделяли.

Ученые установили, что у участников эксперимента, отдающих себя работе полностью, уровень кортизола – так называемого «гормона стресса» — повышен. При этом те волонтеры, кто не получал в ответ от начальства и коллег благодарности, испытывали стресс постоянно, пишет портал Planet-today.ru.

Исследователи установили, что это в свою очередь может пагубно повлиять на здоровье. По словам ученых, выброс кортизола помогает при краткосрочном стрессе, однако при хроническом разрушает организм человека.

Чувство тревоги и беспокойство могут вызывать и социальные сети. В прошлом году, как сообщало URA.RU, британские ученые назвали соцсеть, наиболее негативно влияющую на настроение пользователей.