Выборы-2018: еще 5 причин пойти на избирательный участок 18 марта

18 марта в России пройдут выборы президента страны. Часто приходится слышать о том, что на выборы идти смысла нет. Мол, там нас ждут лишь подтасовки, невозможность повлиять на процесс, да и вообще — «безальтернативность». «Зачем идти на избирательный участок, если и так уже все понятно?»

Корреспондент Федерального агентства новостей попросил рассказать известных людей о том, почему 18 марта они сами пойдут и проголосуют так, как подсказывает им совесть.

1. Выборы — это твой и мой контроль (Александр Брод)

Выборы — это определение курса будущего страны. Десяткам миллионов человек предстоит изучить программы кандидатов, которые будут участвовать в избирательной гонке, понять эти программы и выбрать из них ту, которая им ближе.

Конечно, эти программы будут содержать вопросы, которые волнуют каждого. Это и уровень жизни, и защита социальных прав, и будущее детей, и вопросы безопасности. Предлагаемые решения у кандидатов очень разные, там есть из чего выбирать.

Кроме того, само участие в выборах — это акт гражданского контроля за ходом кампании. Присутствие избирателя возле урны означает, что в его отсутствие его бюллетень не получит кто-то другой.

Любой избиратель, присутствуя на участке, имеет право зафиксировать проблемы или нарушения, если они будут иметь место. Он вправе обратить на это внимание участковой избирательной комиссии либо опубликовать эту информацию в блоге или СМИ.

То есть, каждый избиратель в России 18 марта станет участником наблюдения и контроля за ходом важнейшего события в политической жизни страны за шесть лет.

2. Защитить страну от Запада (Сергей Марков)

Почему так важно прийти на выборы в марте? Да потому что чем больше людей придет на выборы, тем на большее количество граждан России сможет опираться будущий президент.

Мы предполагаем, что главой государства на шесть ближайших лет станет Владимир Путин. Чем больше людей его поддержит, тем мощнее будет его политическая сила — в том числе, на мировой арене.

Сегодня Россию атакуют. Против нас развязана «гибридная война». Это значит, что для разговора с оппонентами, с нашими западными «партнерами» российскому президенту требуется большая политическая сила. Эту силу дают ему десятки миллионов сторонников-избирателей. Эта сила нужна России. И она должна быть сполна проявлена на выборах в марте.

Таким образом, чем больше людей придет 18 марта к избирательным урнам, тем более выгодными для России окажутся переговоры на внешнеполитической арене.

3. Ощутить солидарность со своим народом (Анатолий Вассерман)

Понятно, кто победит на выборах, если не случится чего-то сверхъестественного. Однако те, кто не пойдет голосовать, тем самым объявляют, что согласны с любым решением. Они признаются, что не имеют ни собственного мнения, ни желания участвовать в жизни страны.

Это, конечно, допустимо, но вряд ли желательно, потому что, как сказал еще Отто фон Бисмарк, неучастие в политике не освобождает от ее последствий. Даже если вы всецело согласны с ожидаемым решением явного большинства, все равно имеет смысл стать его частью.

Кроме того, бывают и всякие чудеса. Бывало, что данные всех результатов социологических опросов указывали на один результат, а результат оказывался совершенно другой, причем не в силу подтасовок.

Так что лучше уж самому сходить и поучаствовать в выборах, чем гадать потом, соответствует ли результат тому, что вы ожидали, а если не соответствует, то почему.

Кроме того, поход на выборы вместе с самим процессом голосования — это порядка получаса. Причем в день, когда по погоде вы явно ничего другого сделать не сможете. Неподходящая в середине марта погода для прогулок или выезда за город!

Так лучше сходить на выборы и потратить эти полчаса на полезное дело, чем просто сидеть дома и скучать от ничегонеделания.

4. Повлиять на ситуацию в стране (Матвей Цзен)

Зачем идти на выборы? Ответ прост: таким образом граждане влияют на будущее страны — самым прямым и непосредственным образом.

Система власти в нашей стране так устроена, что даже если ваш кандидат не побеждает, его результат все равно многое значит. Чем больше он получит голосов, тем это более четкий сигнал для властей: взгляды, защищаемые данным кандидатом, пользуются популярностью! И это будет, так или иначе, учтено в государственной политике.

Вот конкретный пример: «Единая Россия» имеет в Госдуме абсолютное большинство. В принципе, она может принимать любые законы, не советуясь с другими партиями. Тем не менее, работа Госдумы проходит так, что позиции согласовываются, и ее председатель Вячеслав Володин стремится к тому, чтобы решения принимались единогласно. Примерно так же устроена и работа Совета Федерации.

Поэтому смысл голосовать 18 марта имеется в любом случае — даже если вы понимаете, что ваш кандидат не пройдет. Ваш голос не пропадет впустую.

5. Участие в выборах — участие в Истории (Николай Стариков)

18 марта состоятся главные выборы в России за много лет. Никакие другие выборы не могут с ними сравниться.

От того, кто будет стоять в главе страны, совершенно точно зависит ее будущее развитие. Или неразвитие — в случае, если к власти придет человек, не понимающий, в какой стране мы живем, в каком мире существуем и куда нужно двигаться нашему народу.

Очередной вектор этого движения будет дан стране 18 марта. Это исторический момент. Говоря проще, участие в выборах — это ваше участие в Истории.