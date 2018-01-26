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Политика
«Вторжение марсиан»: Клинцевич объяснил антироссийский выпад Лондона влиянием Уэллса
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    «Вторжение марсиан»: Клинцевич объяснил антироссийский выпад Лондона влиянием Уэллса

    13:01  26 Января 2018  /обновлено: 13:01  26 Января 2018
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    Клинцевич сравнил с инопланетным вторжением заявление британского министра о «российской атаке»

    Москва, 26 января. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление министра обороны Великобритании о предполагаемой российской атаке на британскую инфраструктуру.

    «Очень похоже, что министр обороны Великобритании Гэвин Ульямсон заявил подобное, находясь под впечатлением только что прочитанного им романа Герберта Уэллса «Война миров», описывающего вторжение марсиан в Англию. Не хватает только тепловых лучей, которыми пришельцы уничтожали все вокруг», — заявил сенатор, отметив, что с такими книгами надо знакомиться в детстве.

    Ранее глава британского МО Гэвин Уильямсон дал интервью британской газете The Telegraph, в котором заявил, что атака РФ на британскую инфраструктуру может привести «к тысячам и тысячам смертей».

    Клинцевич сравнил с инопланетным вторжением заявление британского министра о «российской атаке»

    По его словам, российские власти изучают критически важную инфраструктуру Британии, чтобы осуществить действия, которые любая страна сочла бы «абсолютно неприемлемыми». Целью России могут стать линии электропередач и газопроводы, которые связывают остров с континентом.

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    Автор: Дима Оленин
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    #россия #клинцевич #британия
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