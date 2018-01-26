Выборы-2018: Памфилова заявила, что у Агурбаш нет препятствий для сбора подписей

Москва, 26 января. У кандидата в президенты РФ от партии «Альянс зеленых» Эльвира Агурбаш нет никаких препятствий для сбора подписей, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

«Никаких препятствий для продолжения сбора у нее (Анжелики Агурбаш – прим. ред. ФАН) нет. Мы ждем, не надо приостанавливать, нет оснований для приостановки сбора подписей», — цитирует Памфилову РИАМО.

Она также добавила, что вопрос гражданства Агурбаш сейчас не стоит.

Ранее сообщалось, что Агурбаш опровергла информацию о наличии у нее гражданства Казахстана.

Напомним, что выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий глава Владимир Путин будет участвовать в них как самовыдвиженец.