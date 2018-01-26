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Первые юнармейцы НАО пройдут посвящение в Нарьян-Маре
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    Первые юнармейцы НАО пройдут посвящение в Нарьян-Маре

    13:09  26 Января 2018  /обновлено: 13:11  26 Января 2018
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    В ненецком Заполярье дадут старт развитию поддержанного Путиным движения «Юнармия»
    Нарьян-Мар, 26 января. Первые юнармейцы ненецкого Заполярья пройдут торжественное посвящение в Нарьян-Маре. Церемония состоится 28 января и даст старт развитию движения «Юнармия» на территории округа.

    Первые 35 юных патриотов НАО от 11 до 17 лет дадут клятву юнармейцев и получат напутствие от командиров воинских частей, размещающихся на территории региона.

    После церемонии посвящения окружные юнармейцы примут участие во Всероссийском квесте «Блокада Ленинграда», который пройдет в окружной столице в тот же день.

    В пресс-службе администрации НАО напомнили, что в организацию могут вступить все желающие школьники. Первыми к движению официально присоединятся два окружных клуба военно-патриотической направленности из поселка Красное «Патриот» и Ненецкой школы имени А.П. Пырерки «Пересвет».

    Сейчас они уже несут вахты памяти у Вечного огня, ведут поисковую и волонтерскую деятельность, прилагают усилия по сохранению мемориалов, обелисков на территории округа. Кроме того, ребята  участвуют в крупных культурных и спортивных мероприятиях, учатся оказанию первой медицинской помощи, а также проходят обучение в сфере начальной военной подготовки.

    Напомним, юнармейское движение создано по инициативе Минобороны России и поддержано президентом РФ Владимиром Путиным.

    Еще в 2016  году число юнармейцев не превышало 30-ти тысяч. В конце 2017 года движение объединило уже 188 тысяч молодых людей по всей стране, штабы работают во всех регионах.

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    Автор: Алексей Громов
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