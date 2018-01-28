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Сирия: САА при поддержке ВКС РФ и ВВС САР атакует ИГИЛ и «Тахрир аш-Шам» в Хаме
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    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ и ВВС САР атакует ИГИЛ и «Тахрир аш-Шам» в Хаме

    12:00  28 Января 2018
    2013

    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ и ВВС САР атакует ИГИЛ и «Тахрир аш-Шам» в Хаме

    Хама, 28 января. Отряды САА при поддержке ВКС РФ и ВВС Сирии атакуют разрозненные отряды «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) и боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из сирийского крыла «Аль-Каиды»1 — «Джебхат ан-Нусры»1 — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ) в провинции Хама, передает корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

    Военные операции при авиационной поддержке с воздуха продолжаются на северо-востоке провинции Хама, где образовался новый террористический очаг. После взятия правительственными войсками военного аэродрома «Абу-Духур» в провинции Идлиб, выжившие боевики переместились на юго-восток от него — в провинцию Хама.

    Несмотря на сложный климат и увеличение количества осадков, военнослужащие продолжают следить за районами, где теперь базируются вооруженные группировки и их техника. На эксклюзивных кадрах ФАН можно видеть пролетающий на сирийскими военными истребитель, в местность стянуты танки и пикапы с установленными реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Тип 63».

    Военные операции при авиационной поддержке с воздуха продолжаются на северо-востоке провинции Хама

    По мере продвижения по провинции Хама, Сирийская арабская армия (САА) усиливает осаду вооруженных группировок, а также восстанавливает контроль над населенными пунктами Тота и Айн-Багрех при поддержке союзных полувоенных формирований. В результате боев военным удалось ликвидировать большое количество вооруженных групп ИГ и «Тахрир аш-Шам».

    Напомним, спецоперация по освобождению военного аэродрома «Абу-Духур» проходила в минувшие выходные. Правительственная территория долгое время находилась под оккупацией террористических группировок. К понедельнику отрядам САА во главе с армейской элитой — спецподразделением «Силы Тигра» — удалось полностью выбить с территории военного объекта боевиков и восстановить полный контроль наз базой в провинции Идлиб. Сейчас продолжается операция по зачистке близлежащих территорий от оставшихся в живых боевиков. Также по имеющимся данным, в ближайшие месяцы авиабазу «Абу-Духур» будут приводить в рабочее состояние.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Мохамад Жарбуа
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    #хама #вкс рф #игил #саа #идлиб #ввс сар #силы тигра #тахрир аш-шам #абу-духур
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