Верховный суд России поставил точку в жалобах Навального на Конституцию

Москва, 26 января. Верховный суд России отказал блогеру Алексею Навальному в рассмотрении жалобы из-за отказа Центральной избирательной комиссии зарегистрировать инициативную группу, которая выдвигала его кандидатом на выборах президента России.

«Судья 22 января принял решение об отказе в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», — приводит слова источника «Интерфакс».

Таким образом, президиум Верховного суда России озвучил окончательное решение в вопросе участия Навального в выборах-2018. Жалоба блогера из-за отказа ЦИК зарегистрировать выдвигающую его в президенты инициативную группу отклонена. Несмотря на то, что точка в этом обсуждении поставлена, представители Навального намерены обратиться в ЕСПЧ.

Напомним, Центральная избирательная комиссия отказала Навальному в декабре прошлого года в регистрации группы, которая была организована для поддержки его самовыдвижения на выборах-2018. В ЦИК объяснили это решение отсутствием у Навального пассивного избирательного права.

Ранее политолог Наталия Елисеева в комментарии ФАН заметила, что в преддверие выборов президента РФ Навальный пытается оттянуть повестку на себя, представ в образе обиженного властью политзека. Однако блогер потерял свою значимость для россиян и былой поддержки ему уже не получить.